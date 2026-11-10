Конфликт в Сливенско изпрати петима души в болница, сред тях и дете

Петима души, сред които и дете, са пострадали при конфликт в сливенското село Тополчане. Всички са приети за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

Сигналът за конфликта е получен в късния следобед на 10 ноември. Към момента не се съобщават подробности за причините за възникналото напрежение, нито за обстоятелствата, при които са пострадали петимата души.

Не е уточнено и какво е здравословното състояние на настанените в болницата, включително на пострадалото дете.

По случая работят екипи на Районното управление на МВР - Сливен, които предприемат действия за установяване на всички факти около инцидента.

Полицията извършва разпити и процесуално-следствени действия, за да изясни причините за конфликта и участието на замесените лица.

Към момента няма официална информация за задържани или за повдигнати обвинения.

Очакват се допълнителни подробности от органите на реда за развитието на разследването и състоянието на пострадалите.