Румен Миланов: За мен основната причина за трагедията на АМ "Тракия" е несъобразената скорост

За мен основната причина за днешната трагедия на АМ "Тракия" е несъобразената скорост. Това заяви пред БТВ депутатът от „Прогресивна България" и бивш шеф на Националната служба за охрана Румен Миланов.

Той коментира причините за верижните катастрофи, отговорността и мерките, които държавата трябва да предприеме.

Миланов обясни какво е пътното покритие в условията на мъгла (в случая ноемврийска мъгла). Той посочи, че тази влага и прахът остават и намалява коефициентът на сцепление.

"Изключително важна е ролята на човека зад волана. Човекът е фактор, който трябва да се движи за собствената си безопасност. Човекът е основен фактор зад волана", каза Миланов.

Той посочи, че тъй като дистанцията е била малка на магистралата всички са влезли в тази конфликтна ситуация.

"Оставки няма да решат проблема. Въпросът се решава с организация, чрез която да се изпълнят задачи", посочи той.