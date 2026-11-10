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Румен Миланов: За мен основната причина за трагедията на АМ "Тракия" е несъобразената скорост

Румен Миланов: За мен основната причина за трагедията на АМ "Тракия" е несъобразената скорост
БТА

Изключително важна е ролята на човека зад волана, каза Миланов

За мен основната причина за днешната трагедия на АМ "Тракия" е несъобразената скорост. Това заяви пред БТВ депутатът от „Прогресивна България" и бивш шеф на Националната служба за охрана Румен Миланов.

Той коментира причините за верижните катастрофи, отговорността и мерките, които държавата трябва да предприеме.

Миланов обясни какво е пътното покритие в условията на мъгла (в случая ноемврийска мъгла). Той посочи, че тази влага и прахът остават и намалява коефициентът на сцепление.

"Изключително важна е ролята на човека зад волана. Човекът е фактор, който трябва да се движи за собствената си безопасност. Човекът е основен фактор зад волана", каза Миланов.

Той посочи, че тъй като дистанцията е била малка на магистралата всички са влезли в тази конфликтна ситуация. 

"Оставки няма да решат проблема. Въпросът се решава с организация, чрез която да се изпълнят задачи", посочи той.

 

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