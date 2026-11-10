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Забраняват отглеждането на животни за добив на ценни кожи

Забраняват отглеждането на животни за добив на ценни кожи
Pixabay

Въведена е легална дефиниция на понятието „ценни кожи“

Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите днес прие единодушно на второ четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. Предвидени са санкции при нарушение, предава БТА.

Законопроектът, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, бе приет със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.

Въведена е легална дефиниция на понятието „ценни кожи“. С преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за защита на животните, с която отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи се класифицира като проява на жестокост.

Председателят на комисията Явор Гечев от ПГ на „Прогресивна България“ съобщи, че редакциите между първо и второ четене са основно с правно-технически характер. Те касаят превалутиране на санкциите и прецизиране на понятието „ценни кожи“.

В началото на днешното заседание членовете и участниците в него почетоха с едноминутно мълчание жертвите при тежките катастрофи на магистрала „Тракия“.

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