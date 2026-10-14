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Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи
БТА

Въведена е легална дефиниция на понятието „ценни кожи“

Парламентът прие на първо четене законопроект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи.

Предвидени са санкции при нарушение.

Законопроектът, внесен от народни представители от всички парламентарни групи, бе приет със 163 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предава БТА.

С измененията се въвежда забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като са предвидени санкции за нейното нарушаване.

Предлага се от забраната за изхранването на животни с кухненски отпадъци да отпадне изключението, предвидено за животни, отглеждани във ферми, се посочва в мотивите на законопроекта.

Въведена е легална дефиниция на понятието „ценни кожи“.

С преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за защита на животните, с която отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи се класифицира като проява на жестокост.

"Доколкото ми е известно, това е първият законопроект в това Народно събрание, който се внася с подписите на депутати от всички парламентарни групи. Това е така, защото много хора от всички партии са работили това да стане факт, но усилията дават резултат сега", каза Антон Кутев от „Прогресивна България“.

 

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