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Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Без кворум: Парламентът не успя да започне извънредното си заседание

Поводът са въпроси, свързани с помилването на Огнян Атанасов и инцидент в Софийския затвор от 16 ноември 2022 г.

Народното събрание не успя да започне извънредното си заседание заради липса на кворум. При първия опит за регистрация в пленарната зала присъстваха едва 87 депутати.

Председателят на парламента Михаела Доцова обяви, че следващият опит за регистрация ще бъде след 15 минути.

От регистрираните народни представители 25 са от ГЕРБ-СДС, 17 от ДПС, 16 от „Демократична България“, 14 от „Прогресивна България“, 13 от „Продължаваме промяната“ и двама от „Възраждане“.

Извънредното заседание е свикано по искане на опозиционни депутати.

В дневния ред е предвидено изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, настоящия началник на Софийския затвор Светослав Пенов и бившия му ръководител Васил Кордев.

Поводът са въпроси, свързани с помилването на Огнян Атанасов и инцидент в Софийския затвор от 16 ноември 2022 г.

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