Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. Законопроектът беше одобрен без дебат със 178 гласа "за", нито един "против" и седем "въздържал се" от парламентарната група на "Възраждане". Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 11 септември и беше включен като първа точка в петъчната програма на Народното събрание.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че целта е да се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар чрез въвеждане на разпоредби от Директива (ЕС) 2024/2810.

По думите ѝ промените търсят баланс между три основни цели – по-лесен достъп на компаниите до капитал, по-добра защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара.

Една от основните промени е възможността дружества, които набират капитал чрез многостранни системи за търговия, включително пазари за растеж, да издават акции с повече от един глас. Така основателите и ключовите акционери ще могат да привличат нови инвеститори, без автоматично да губят контрол върху стратегическото управление на дружеството.

Предвижда се и двоен праг при решенията, за които се изисква квалифицирано мнозинство. Те ще трябва да бъдат подкрепени едновременно от необходимия дял от подадените гласове и от представените на общото събрание акции.

Законопроектът въвежда и допълнителни изисквания за прозрачност. Дружествата ще трябва да оповестяват информация за различните класове акции, свързаните с тях права и ограничения, както и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те държат над 5% от правата на глас.

Промените предстои да бъдат разгледани и на второ четене.