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Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар
БТА

Законопроектът беше подкрепен със 178 гласа "за", без нито един "против"

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. Законопроектът беше одобрен без дебат със 178 гласа "за", нито един "против" и седем "въздържал се" от парламентарната група на "Възраждане". Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 11 септември и беше включен като първа точка в петъчната програма на Народното събрание.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че целта е да се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар чрез въвеждане на разпоредби от Директива (ЕС) 2024/2810.

По думите ѝ промените търсят баланс между три основни цели – по-лесен достъп на компаниите до капитал, по-добра защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара.

Една от основните промени е възможността дружества, които набират капитал чрез многостранни системи за търговия, включително пазари за растеж, да издават акции с повече от един глас. Така основателите и ключовите акционери ще могат да привличат нови инвеститори, без автоматично да губят контрол върху стратегическото управление на дружеството.

Предвижда се и двоен праг при решенията, за които се изисква квалифицирано мнозинство. Те ще трябва да бъдат подкрепени едновременно от необходимия дял от подадените гласове и от представените на общото събрание акции.

Законопроектът въвежда и допълнителни изисквания за прозрачност. Дружествата ще трябва да оповестяват информация за различните класове акции, свързаните с тях права и ограничения, както и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те държат над 5% от правата на глас.

Промените предстои да бъдат разгледани и на второ четене.

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