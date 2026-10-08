Тодор Джиков, ПБ: Атаките в Черно море вече създават сериозен риск за българското зърно

Ситуацията в Черно море ескалира и вече създава сериозни рискове не само за сигурността, но и за българската икономика. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков пред NOVA NEWS.

"Нещата са изключително притеснителни и ситуацията ескалира. Войната започна като се обстрелваха кораби, после кораби до пристанища и в открити води, а вече от няколко дни виждаме, че се случва и в икономическите зони", заяви Джиков.

Повод за думите му са атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. По последни данни единият кораб е потънал, а другият е бил повреден. Произходът на атаката все още не е окончателно установен.

Джиков призова политическите сили да оставят предизборните спорове извън темите за националната сигурност и поиска да бъде търсен механизъм за мирно уреждане на войната.

Особено сериозен според него е рискът за износа на българско зърно.

"От вчера има информация, че превозвачи отказват превоза на зърно. Това означава, че голямо количество българско зърно ще остане непродадено, а цената му ще се срине. Това е сериозен икономически риск за зърнопроизводителите", каза депутатът.

По думите му проблемът изисква решение на ниво Европейски съюз, тъй като нарушенията на корабоплаването могат да засегнат търговията и веригите за доставки в целия регион.

Джиков коментира и заседанието на парламентарната Комисия по земеделие. Той съобщи, че на първо четене е приета забрана за отглеждането на животни единствено с цел добив на кожа, която на практика засяга фермите за норки.

По темата за домашната ракия депутатът заяви, че се обсъждат промени в законопроекта, така че до определено количество да не се предвиждат санкции.