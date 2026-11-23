Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отдаде почит на починалия Ловчански митрополит Гавриил в деня, в който Българската православна църква отбелязва празника на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски“.

Пред журналисти патриархът заяви, че тазгодишният празник е белязан от скръбта след кончината на един от старшите членове на Светия синод.

"Днес се радваме за празника на патриаршеската катедрала, но радостта ни е непълна, защото скърбим за упокоението на един член на Светия синод, един от достойните митрополити на Българската православна църква“, заяви патриарх Даниил, цитиран от БТА.

Той припомни, че повече от век празникът на катедралата "Св. Александър Невски“ е символ на единството на Българската православна църква и повод за благодарност към руските воини освободители и светеца, чието име носи храмът.

Патриарх Даниил определи митрополит Гавриил като ярък пример за духовна отдаденост, който е избрал монашеския път в условията на атеистичния режим и е преодолял множество трудности.

По думите му Ловчанският митрополит е развивал активна просветна дейност, изградил е катедрален храм, основал е първото общообразователно начално училище в Българската православна църква след 9 септември 1944 г. и е допринесъл за издаването на православна литература.

"Беше принципен архиерей, заставащ винаги на строго православни позиции“, подчерта патриархът.

Той изрази убеждението си, че духовното наследство на митрополит Гавриил ще продължи да бъде пример за вярващите.

"Неговият пример, неговото присъствие, убедени сме, че няма да ни оставят“, каза още патриарх Даниил.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване. На 4 ноември той беше приет във Военномедицинската академия с диагноза остър панкреатит.

По време на празничната литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски“ е предвидено да бъде отправена молитва за упокоението на духовника.

На 23 ноември Светият синод ще проведе извънредно заседание, на което се очаква да бъдат определени датата на опелото и погребението на митрополит Гавриил, както и временно управляващият Ловчанската епархия.

Предвижда се опелото да се състои в Ловеч, като окончателното решение предстои да бъде взето от Светия синод.

Попитан за предстоящото заседание, патриарх Даниил уточни, че решенията ще бъдат оповестени след неговото приключване.