270 души от гр. Цар Калоян, Област Разград, с фалшиви ТЕЛК решения 20 години са източвали държавния бюджет, съобщи БНТ. Това е станало без институциите да забележат.

Трима лекари и здравен работник подписвали измислените диагнози. Първоначално тарифата била 1500 лева, но с времето скочила на 5 хиляди. Схемата наподобявала финансова пирамида, разкриват от Окръжната прокуратура в Разград. Как се стигна до разплитането й?

Оказва се, че в гр. Цар Калоян не е трудно да получиш инвалидна пенсия, ако си здрав. Трябва само да познаваш правилния човек. Тук не става въпрос само за фалшиви диагнози, а за доходоносен бизнес, в който измислени медицински документи се подпечатвали на конвейр, посредници вербували нови и нови кандидат инвалиди и получавали процент от печалбата, а сметката я плащала държавата.

Месец след месец, година след година - докато местен жител не разказал сам в полицейския участък за измамите. Последвали разпити, проверки и задържани. Делото срещу медиците, търгували с болести започва през декември. Преди две години сто души от гр. Цар Калоян били с една и съща диагноза – „разширени вени“.

Един от хората, които неправомерно са ползвали ТЕЛК, обяснява, че има „всякаква" диагноза. "Защо ме снимате? Аз ще си ида в прокуратурата и ще си обясня", каза той.

Днес разследването вече обхваща 270 мними инвалиди.

„В нашия квартал познавам поне 3-4 човека, които имат ТЕЛК, а са здрави като бикове и тия пари, вместо да ги дадат на реално болните, те ги дават на такива, които са здрави", каза Тихомир Христов.

90 хиляди лева е най-голямата сума, преведена незаконно по сметката само на един жител на Цар Калоян. Всеки в схемата имал строго определена роля.