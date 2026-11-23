На ниво българско правителство и на ниво европейска оценка има известно разминаване в акцентите, интерпретацията и политическото представяне на новината за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и одобрението на петото плащане от Европейската комисия.

В петък вицепремиерът Атанас Пеканов се похвали, че България приключва успешно изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи близо 99% от предвидените по него средства. Вицепремиерът уточни, че до пролетта на тази година България е била получила едва малко над 50% от парите по плана и рискът да ги загуби е бил реален.

"Петото плащане идва след изпълнението на над 50 реформи и инвестиции. Този успех днес е резултат на бързите и смели действия, които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май", каза още той.

ЕК съобщи, че е дала предварителна зелена светлина за петото (и последно) плащане за България, като страната е изпълнила задоволително 53 от общо 59 етапа и цели по това искане.

Пеканов твърди, че България ще получи близо 99% от общия ресурс по ПВУ и говори за одобрение на "над 1,7 милиарда евро. В същото време в съобщението на ЕК и в статия на изданието The Brussels Times се посочва, че пълното искане е за 1,82 милиарда евро, като сумата ще бъде намалена пропорционално само заради 6 неизпълнени цели.

Пеканов представи решението като окончателен триумф и финал на процеса, докато в действителност решението на ЕК от петък е предварителна оценка (preliminary assessment). Предстои 4-седмично становище на Икономическия и финансов комитет на ЕС, след което България има 2 месеца, за да даде обяснения или да довърши 6-те проблемни точки, преди ЕК да приеме финалната оценка и да изчисли точната удръжка.

"Комисията установи, че 6 етапни цели и цели не са напълно изпълнени. Те се отнасят до обновяването и/или изграждането на образователни сгради, инфраструктурни работи в индустриални паркове и зони, назначаването или избирането на петима членове на Комисията за борба с корупцията, намаляването на дела на процедурите за обществени поръчки с един оферент, предоставянето на цифрови услуги за Агенцията по заетостта и обучението по цифрови умения", обяви ЕК.

В петък Пеканов се похвали със създаването на "нова антикорупционна комисия, която много правителства не успяха да създадат", но според съобщението на ЕК един от 6-те неизпълнени етапа е именно назначаването или избирането на петимата членове на Антикорупционната комисия. Тоест, органът може да е създаден нормативно, но ЕК не го отчита като завършен ангажимент заради липсата на избран състав.

Също така Пеканов изтъква като успех финализирани проекти в индустриалните паркове и изграждането на STEM кабинети в училищата. В същото време ЕК посочва, че сред 6-те неизпълнени цели са именно инфраструктурните дейности в индустриалните паркове и зони, както и обновяването и изграждането на образователни обекти.

ЕК съобщи, че вече е изпратила предварителната си оценка за изпълнението от страна на България на етапите и целите, необходими за плащането, на Икономическия и финансов комитет (ИФК), който разполага с 4 седмици, за да представи становището си.

"Успоредно с това Комисията ще съобщи на България причините, поради които счита гореспоменатите етапи и цели за незадоволително изпълнени. След това България ще разполага с 2 месеца, за да представи своите забележки, преди Комисията да приеме окончателната си оценка. Ако Комисията, след наблюденията на България, потвърди оценката си, че въпросните етапни цели и цели не са били изпълнени задоволително, тя ще намали пропорционално сумата, съответстваща на тези етапни цели, от общо 1,82 милиарда по това искане за плащане. Сумата, съответстваща на неизпълнения етап, ще бъде определена в съответствие с рамката за намаления и събирания по Механизма за възстановяване и устойчивост методологията на Комисията за спиране на плащанията, която се прилага за всички държави членки и която отдава значителна тежест на ключовите етапи на реформите", гласи позицията на ЕК.

Става ясно и че плащането на България за вече одобрените етапи и цели може да се осъществи след положителното становище на Икономическия и финансов съвет (ИФК) и последващото приемане на решение за плащане от Комисията.

Държавите членки трябваше да изпълнят всички оставащи етапни цели и цели до края на август 2026 г. и да подадат окончателни искания за плащане до края на септември 2026 г., тъй като механизмът е планиран да приключи в края на 2026 г., припомня The Brussels Times.