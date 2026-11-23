Вече половин година мъж от Варна с изтекъл договор за наем живее в чужд имот, без да плаща. Собственикът на жилището твърди, че многократно е подканял наемателя да напусне доброволно, но в замяна получава само заплахи и закани за саморазправа.

Оказва се, че по закон полицията е с вързани ръце и няма право да изведе насила некоректният човек. Това може да направи единствено съдът, но понякога процесът продължава с години. През това време собственикът остава без права над имота си, а ако смени ключалката се превръща в престъпник. Защо се получава този парадокс и има ли изход?

Апартаментът във варненския комплекс „Слънчев ден” се отдава под наем от майката на Мария Бурова, която е пенсионер. В последната половин година наемателят спира да плаща с оправдание, че няма пари. Междувременно изтича и подписаният от двете страни договор.

„Не пуска никой вътре, заплашва с побой. Нито аз, нито моята майка, може да се разбере с него. Ние дори не искаме парите, които дължи за предходните месеци, искаме само да освободи помещението. Казва ни „Нищо не можете да ми направите, полицаите са с орязани правомощия и не ми правят нищо. Съответно аз мога да живея тук още 10 години. Съдете ме, елате с прокурор, оставам тук и вие нямате достъп”, разказа Мария.



Жената се консултира с адвокат, от когото разбира, че ако наемателят остане в жилището след изтичане на договора, то той се превръща в безсрочен. А тя трябва да премине през тежка административна и съдебна битка, за да докаже правата си на собственик.



„Нямаш право да го изгониш насилствено, нямаш право да му изкараш багажа, защото този човек може да каже, че си го обрал или си му взел хикс сума пари. След което той може да съди теб, което е парадокс като цяло”, разказа още потърпевшата.

Мария разполага и с онлайн кореспонденция, в която мъжът заплашва, че ще я пребие и удави в басейна в комплекса.

Екип на Нова телевизия е бил на адреса, но наемателят е отсъствал. Съседи разказват, че го познават, но отказват коментар.

„Притеснявам се,тъй като живея до него и може да ми се случи нещо”, сподели живееща в района.

Свързваме се по телефона с мъжа на име Тодор, за да поискаме интервю.



„Елате, ще седнем, ще говорим, записвайте каквото искате, няма проблеми, но камери не позволявам. Иначе ще я счупя пред вас”, заплаши мъжът.

Не отрича, че живее без да плаща и че е отправял заплахи. „Да, да казал съм такива работи, защото тя ми се обажда денонощно от 10 телефона. Блокирал съм всички номера” обясни мъжът.

Твърди, че ще започне да плаща, но не знае кога.

„Законът е на моя страна. Имам адвокати, имам си фирми и съм много напред с материала. Пуснал съм кредити в банки”, допълни мъжът.

Адвокати потвърждават, че законът пази наемателя. А собственикът няма право да смени ключалката или да изнесе багажа му.

„Наемателят може да има възражения, може да е направил подобрения на имота, може да има вещи, които не могат да бъдат изнесени сега”, каза адвокатът по имотни дела Васил Гошев.

Ролята на полицията също е ограничена. Тя може само да посети адреса и да състави протокол, с който между наемодател и наемател възниква граждански спор.

„Гражданският спор се разрешава от гражданския съд, не от полицията. Не могат да го изгонят на момента, нямат такива правомощия”, заяви още Гошев.

Следва уведомяване чрез призовка. А ако не е бил сключен предварително договор за наем, процедурите се точат с години.

Експерти по недвижими имоти съветват жилища да се отдават само след сключен договор, заверен пред нотариус.



У нас все още няма практиката от други държави да се изисква предварително проучване на наемателя. „Хората много трудно се преценяват и обикновено на първа среща всеки е перфектният кандидат. В повечето развити държави наемането на имот е изключително трудно и там рестрикциите и проучването е много голямо. Изисква се обратна връзка от работодатели, от предходни наемодатели, дори включване на трето лице, което носи солидарна отговорност”, поясни инвеститорът и експерт по недвижими имоти Тодор Пастармаджиев.

А за Мария и майка ѝ остава разочарованието, че са се доверили на неподходящ кандидат.

„Абсурдно е. Трябва да има някакъв друг вариант или по-бърза процедура, която да помага на хората, изпаднали в такъв случай”, заключи дъщерята.