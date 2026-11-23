Турските власти започнаха мащабна операция по издирването на лъвица, забелязана в гориста местност в северната част на Истанбул. Животното е било засечено с термални камери след сигнал от местен жител, а причината да се озове на свобода засега остава неизвестна.

Сигналът е подаден от жител на квартал Ускумрукьой, в района на Саръйер, който съобщил за забелязано диво животно в близост до населеното място. В издирването са се включили служители на турската Дирекция за националните паркове и жандармерията. След като установили с помощта на термални камери, че става дума за женски лъв, екипите започнали операция по залавянето му. Тя продължава и към момента.

Според кметския наместник на Ускумрукьой Шейда Юст е възможно животното да е било отглеждано незаконно в частен имот и впоследствие да е избягало.

„Това е район, в който живеят хора с високи доходи, а къщите са разположени на големи разстояния една от друга. Със сигурност става дума за животно, което някой е държал в дома си“, коментира тя. Юст обаче уточни, че засега няма доказателства за произхода на лъвицата.

Междувременно местните жители са предупредени да останат по домовете си и да избягват района, докато продължава издирването. Мерките имат за цел както да предотвратят евентуални инциденти, така и да осигурят спокойна работа на спасителните екипи.

Кадри от термалните камери, на които се вижда силуетът на животното, вече бяха разпространени в социалните мрежи.