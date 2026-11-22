Турските органи на реда проведоха тази сутрин две антикорупционни операции в общините Кепез (окръг Анталия) и Коня, при които са арестувани общо 20 души, информират Анадолската агенция и телевизия НТВ.

В рамките на акцията в Кепез под стража са поставени бившият кмет Е. Й., един общински съветник, бизнесмени, адвокат, бивши служители на полицията, както и началници на ключови общински дирекции. Задържаните ръководители оглавяват отделите за градоустройство, обществени поръчки, финанси, социални дейности и връзки с обществеността. Действащият градоначалник Месут Коджагьоз не фигурира сред арестуваните.

Досъдебното производство се води под надзора на прокуратурата в Анталия и обхваща обвинения в подкупи, манипулиране на търгове и злоупотреби при изпълнението на договори. При извършените претърсвания на адреси разследващите са конфискували голям брой електронни носители на данни, а работата по случая продължава чрез анализ на експертизи и разпити на свидетели.

Политическият контекст около община Кепез е свързан с опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), от чиито редици е настоящият кмет Месут Коджагьоз. Формацията в момента се оглавява от Кемал Кълъчдароглу, след като съдът го върна на лидерския пост. Това съдебно решение доведе до вътрешно разцепление в НРП, при което отцепилите се членове сформираха „Нова партия“ с лидер Йозгюр Йозел – формация, която вече заема ролята на водеща опозиционна сила в турския Меджлис.

Към момента властите не разкриват детайли около паралелното разследване в община Коня.