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В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки
АП/БТА

Впоследствие обаче измамата прераствала в изнудване: извършителите се представяли за полицаи и заблуждавали потърпевшите, че техните „бъдещи съпруги“ са разследвани за измами, международно пране на пари и тероризъм

Турската полиция проведе операция на територията на 15 окръга, при която бяха задържани 23-ма души, замесени в престъпна схема за измами с обещания за брак с български гражданки. Акцията е осъществена под ръководството на прокуратурата в северозападния град Текирдаг, предава агенция ДХА.

Разследващите са тръгнали по следите на групата след жалби на измамени граждани. Първоначално жертвите са били примамвани с предложения за женитба с жени от България. Впоследствие обаче измамата прераствала в изнудване: извършителите се представяли за полицаи и заблуждавали потърпевшите, че техните „бъдещи съпруги“ са разследвани за измами, международно пране на пари и тероризъм. Под претекст, че участват в „тайни операции“, жертвите са били принуждавани да превеждат пари по посочени банкови сметки.

Конкретните щети по подадените сигнали възлизат на над 1,9 милиона турски лири (около 35 000 евро). Финансовата ревизия на сметките на заподозрените обаче разкрила много по-големи мащаби – общ оборот от 724 милиона турски лири (над 13 милиона евро). Установено е, че част от незаконните приходи са били изнасяни извън страната посредством криптовалути и различни дигитални портфейли.

При обиските са конфискувани голям брой документи и дигитални носители. След разпитите в полицията задържаните са изправени пред съда. Шестима от тях са оставени за постоянно в ареста с обвинения за „квалифицирана измама“ и „шантаж“, докато останалите 17 са пуснати на свобода под съдебен контрол.

Във връзка със случая от дирекцията по сигурността в Текирдаг предупредиха гражданите да бъдат особено внимателни към непознати, предлагащи брак или инвестиции, както и да не се доверяват на лица, представящи се за държавни служители или полицаи, които искат парични преводи.

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