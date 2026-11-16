МОН обмисля закриване на училището в Бояново след разкритията за ученици само на хартия

Министерството на образованието и науката (МОН) обмисля два варианта за бъдещето на училището в ямболското село Бояново – закриване или предприемане на мерки за възстановяване на нормалния учебен процес. Това съобщи заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева след среща с представители на местната власт и институциите в Ямбол. Повод за реакцията стана разследване на NOVA, което установи сериозни разминавания между броя на записаните и реално присъстващите ученици.

По документи в училище „Ернесто Че Гевара“ се обучават 131 деца, но при посещение на журналистическия екип в класните стаи са установени едва около 20 ученици. В същото време учебното заведение получава финансиране в размер на 720 хиляди евро. Панчева съобщи, че при нейно посещение тази сутрин са присъствали 40 ученици. „Случващото се в училището е недопустимо за образователната система“, заяви тя.

МОН започва проверки на посещаемостта във всички училища в страната, като паралелно ще бъде инспектирана и дейността на Регионалното управление на образованието в Ямбол. Проверката в Бояново ще обхване организацията на учебния процес и финансовото управление. При установени нарушения ще последват административни санкции, а при данни за престъпления ще бъде сезирана прокуратурата. Очаква се резултатите да бъдат представени в началото на следващата седмица.

Заместник-министърът потвърди, че ведомството подготвя и промени в модела на финансиране „парите следват ученика“, който според нея е сред предпоставките за подобни случаи. Новата система обаче няма да бъде въведена със следващия бюджет. Междувременно специализирани екипи ще проверят причините за отсъствията на всяко дете от училището в Бояново, за да бъдат предприети мерки за връщането им в класните стаи.