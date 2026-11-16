Милан готви 60 милиона евро за Ендрик, Моуриньо иска да го задържи

Милан подготвя оферта за Ендрик през зимния трансферен прозорец, съобщава Corriere dello Sport. Според италианското издание клубът е готов да предложи на Реал Мадрид 60 милиона евро за 20-годишния бразилец.

Сумата може да достигне 70 милиона евро с бонусите. Предложението предвижда и клауза, която да позволи на Реал да си върне нападателя срещу 80 милиона евро.

Основната пречка пред сделката според изданието е позицията на Жозе Моуриньо. Треньорът на Реал вярва в качествата на Ендрик и иска да го задържи, въпреки че бразилецът е записал само 144 минути от началото на сезона.