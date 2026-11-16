Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Милан готви 60 милиона евро за Ендрик, Моуриньо иска да го задържи

Милан готви 60 милиона евро за Ендрик, Моуриньо иска да го задържи
АП/БТА

Според Corriere dello Sport италианският клуб е готов да добави до 10 милиона евро бонуси за нападателя на Реал Мадрид

Милан подготвя оферта за Ендрик през зимния трансферен прозорец, съобщава Corriere dello Sport. Според италианското издание клубът е готов да предложи на Реал Мадрид 60 милиона евро за 20-годишния бразилец.

Сумата може да достигне 70 милиона евро с бонусите. Предложението предвижда и клауза, която да позволи на Реал да си върне нападателя срещу 80 милиона евро.

Основната пречка пред сделката според изданието е позицията на Жозе Моуриньо. Треньорът на Реал вярва в качествата на Ендрик и иска да го задържи, въпреки че бразилецът е записал само 144 минути от началото на сезона.

Още по темата

Реал Мадрид продължава да се интересува от Майкъл Олисе

Реал Мадрид продължава да се интересува от Майкъл Олисе

Звезда на Реал Мадрид разкри: Не мога да готвя, нито на шофирам

Звезда на Реал Мадрид разкри: Не мога да готвя, нито на шофирам

Легенда на Реал Мадрид пое първи отбор

Легенда на Реал Мадрид пое първи отбор

Моуриньо след победата над Валенсия: Реал Мадрид е обединен и солиден

Моуриньо след победата над Валенсия: Реал Мадрид е обединен и солиден

Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

Томас Франк е близо до Кристъл Палас, дебютът му се очаква срещу Ковънтри

Водещи

116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно

116 семейства от Дупница ще подновят брачните си обети след десетилетия заедно

  • Преди 1 минута
ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

ЕС с нови санкции срещу Русия, България извади две банки от списъка

  • Преди 4 минути
По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

  • Преди 5 минути
Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

  • Преди 6 минути
Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

  • Преди 9 минути
Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

  • Преди 11 минути
Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

  • Преди 18 минути
Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

  • Преди 22 минути
Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

  • Преди 26 минути
25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

  • Преди 26 минути
Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

  • Преди 38 минути
Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

  • Преди 38 минути
Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

  • Преди 39 минути
„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

  • Преди 51 минути