Легенда на Реал Мадрид пое първи отбор
Раул официално беше представен като нов старши треньор на Овиедо
Легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес официално беше представен като нов старши треньор на Реал Овиедо. Бившият испански национал поема астурийския клуб с амбицията да го върне в елита на испанския футбол. Договорът му е до юни 2028 година.
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49-годишният специалист заменя на поста Хулиан Калеро, който беше освободен въпреки победата с 2:1 над Кадис в последния кръг. Решението на ръководството дойде след колебливото представяне на отбора и отпадането от турнира за Купата на краля.
Представянето на Раул се състоя на стадион „Карлос Тартиере“, където той говори за амбициите си и отговорността да застане начело на клуб с традициите на Овиедо
„Искаме да изискваме много от себе си и да отговорим на това, което този клуб и този град представляват“, заяви новият наставник. Той подчерта, че желае да изгради разпознаваем стил на игра, основан на атакуващия футбол, баланса между младост и опит и силната връзка с привържениците. „Целта на Реал Овиедо не може да бъде друга освен завръщане в Ла Лига“, категоричен беше Раул.
Първо сериозно предизвикателство в професионалния футбол
Назначението представлява важна крачка в треньорската кариера на бившия нападател. До момента Раул натрупа опит основно в академията на Реал Мадрид, където работи от 2019 до 2025 година. Той води различни юношески формации на Кралския клуб, а през 2020 г. спечели Младежката Шампионска лига с отбора до 19 години.
След това застана начело на Реал Мадрид Кастиля, където остана шест сезона. Сега обаче пред него предстои съвсем различно изпитание - първа работа начело на мъжки професионален отбор.
Ще работи в един клуб със сина си
Назначението на Раул има и интересен семеен нюанс. Неговият син Ектор Гонсалес също е част от структурата на Овиедо, като играе за втория отбор - Овиедо Вестуста. Раул ще направи дебюта си начело на първия състав в събота, когато Овиедо приема Жирона на стадион „Карлос Тартиере“. Така една от най-големите легенди в историята на Реал Мадрид започва нова глава в кариерата си, този път с мисията да върне Овиедо сред най-добрите в Испания.