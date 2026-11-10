Легенда на Реал Мадрид пое първи отбор

Легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес официално беше представен като нов старши треньор на Реал Овиедо. Бившият испански национал поема астурийския клуб с амбицията да го върне в елита на испанския футбол. Договорът му е до юни 2028 година.

Моуриньо след победата над Валенсия: Реал Мадрид е обединен и солиден

49-годишният специалист заменя на поста Хулиан Калеро, който беше освободен въпреки победата с 2:1 над Кадис в последния кръг. Решението на ръководството дойде след колебливото представяне на отбора и отпадането от турнира за Купата на краля.

Представянето на Раул се състоя на стадион „Карлос Тартиере“, където той говори за амбициите си и отговорността да застане начело на клуб с традициите на Овиедо

„Искаме да изискваме много от себе си и да отговорим на това, което този клуб и този град представляват“, заяви новият наставник. Той подчерта, че желае да изгради разпознаваем стил на игра, основан на атакуващия футбол, баланса между младост и опит и силната връзка с привържениците. „Целта на Реал Овиедо не може да бъде друга освен завръщане в Ла Лига“, категоричен беше Раул.

Първо сериозно предизвикателство в професионалния футбол

Назначението представлява важна крачка в треньорската кариера на бившия нападател. До момента Раул натрупа опит основно в академията на Реал Мадрид, където работи от 2019 до 2025 година. Той води различни юношески формации на Кралския клуб, а през 2020 г. спечели Младежката Шампионска лига с отбора до 19 години.

След това застана начело на Реал Мадрид Кастиля, където остана шест сезона. Сега обаче пред него предстои съвсем различно изпитание - първа работа начело на мъжки професионален отбор.

Ще работи в един клуб със сина си

Назначението на Раул има и интересен семеен нюанс. Неговият син Ектор Гонсалес също е част от структурата на Овиедо, като играе за втория отбор - Овиедо Вестуста. Раул ще направи дебюта си начело на първия състав в събота, когато Овиедо приема Жирона на стадион „Карлос Тартиере“. Така една от най-големите легенди в историята на Реал Мадрид започва нова глава в кариерата си, този път с мисията да върне Овиедо сред най-добрите в Испания.