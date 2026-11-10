Катар вижда "напредък" в преговорите между САЩ и Иран

Ден след като премиерът шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се срещна с Тръмп в Белия дом, говорител на катарското външно министерство заяви, че и двете страни правят положителни изявления за дипломатическо решение, но че "не можем да кажем колко близо или колко далеч е споразумението", предаде Euronews.

Катар заяви във вторник, че е видял "напредък" в преговорите между САЩ и Иран, заявявайки, че Доха, като ключов посредник, "работи неуморно за прекратяване на несигурността около кризата между Вашингтон и Техеран".

Оценката дойде ден след като премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Ал Хашми заяви, че срещата в Белия дом "е проведена в позитивна атмосфера и е била фокусирана върху постигането на напредък в преговорите".

"Не можем да кажем колко близо или колко далеч е едно споразумение", каза Ибрахим бин Султан Ал Хашми, директор на отдела за медии и комуникации на външното министерство, на седмичен брифинг в Доха.

"Виждаме, че посредническите усилия продължават и двете страни правят позитивни изявления за дипломатическо решение", добави той.

Той каза, че катарски представители са провели разговори в Техеран и са се консултирали с други правителства в региона, преди шейх Мохамед да пътува до Вашингтон.

Тръмп заяви, че държавите от Персийския залив, включително Катар и Саудитска Арабия, са го призовали да се въздържи от нови удари. Той каза, че засега ще го направи, но ще запази военноморската блокада на САЩ.

Техеран предложи възобновяване на преговорите само след два дни, ако Вашингтон спре атаките, вдигне блокадата си на иранските пристанища в Ормузкия проток и отмени някои санкции. Преговорите за ядрената програма на Иран ще се проведат по-късно.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи защити предложението в понеделник. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли някои от условията на Техеран като "скандални и нелепи" предния ден.

Ал Хашми заяви, че продължаващото затваряне на Ормузкия проток ще засегне най-силно най-уязвимите, призовавайки протокът - ключов маршрут за износ на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив - да бъде отворен отново за корабоплаване възможно най-скоро.

Шейх Мохамед се присъедини към министри от Саудитска Арабия, Франция, Великобритания, Германия и Италия в Париж във вторник, за да обсъдят войната в кулоарите на срещата на Г-7.