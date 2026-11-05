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Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар

Нов инцидент в Персийския залив: Два снаряда поразиха танкер край бреговете на Катар
АР/БТА

Към момента няма информация за състоянието на екипажа, нито за евентуалните материални щети по плавателния съд

Танкер е бил ударен от два неидентифицирани снаряда на около 50 морски мили северно от катарския град Мадинат аш Шамал. Това съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс.

Инцидентът е станал в 2:20 ч. местно време (1:20 ч. българско време), уточняват от организацията.

Към момента няма информация за състоянието на екипажа, нито за евентуалните материални щети по плавателния съд.

Инцидентът се случва на фона на продължаващото напрежение в Персийския залив и усилията на Катар да посредничи за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран. Във вторник говорител на катарското външно министерство съобщи, че двете страни разглеждат предложенията, представени от посредниците, и контактите за постигане на споразумение продължават.

Това не е първият подобен случай с плавателен съд в района. В неделя катарската компания за морски транспорт „Накилат“ (Nakilat) съобщи, че нейният танкер за втечнен природен газ „Ал Майеда“ (Al Mayeda) е бил ударен от неидентифицирани обекти на 30 октомври, докато плавал през Персийския залив.

От компанията уточниха, че при този инцидент няма пострадали членове на екипажа и не е регистрирано замърсяване на околната среда. Корабът е останал в безопасност и е продължил да функционира, докато се извършва оценка на нанесените щети.

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