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Полша арестува шестима заподозрени в шпионаж в полза на Русия

Полша арестува шестима заподозрени в шпионаж в полза на Русия
АР/БТА

Сред задържаните са петима полски граждани на възраст между 25 и 52 години и една 37-годишна руска гражданка

Полската Агенция за вътрешна сигурност (АВС) съобщи за ареста на шестима души, заподозрени във връзки с руските разузнавателни служби и участие в мрежа за снабдяване на Русия с компоненти, използвани във военното производство. Това предаде Франс прес.

Сред задържаните са петима полски граждани на възраст между 25 и 52 години и една 37-годишна руска гражданка. Информацията беше потвърдена от министъра, отговарящ за специалните служби, Томаш Шемоняк, в публикация в социалната мрежа Екс.

Четирима от задържаните, сред които и руската гражданка, са обвинени в шпионаж. Съдът е постановил те да останат в предварителния арест за срок от три месеца, съобщиха от АВС.

Според полската служба заподозрените са участвали в незаконна схема за доставка на значителни количества компоненти с военно предназначение за Русия. Частите са били използвани, наред с други цели, при производството на боеприпаси и различни оръжейни системи.

Разследването обхваща и предполагаеми нарушения на международните правила за търговия със стоки и технологии със стратегическо значение за отбраната и международната сигурност.

По информация на министър Шемоняк от 1 януари 2024 г. насам близо 100 души са били обвинени в рамките на разследвания за шпионаж и саботаж, провеждани от Агенцията за вътрешна сигурност.

Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз, заема стратегическо положение на източния фланг на Алианса. От началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Варшава многократно е предупреждавала за предполагаеми руски операции по саботаж и разузнаване на нейна територия.

Страната има ключова роля и за подкрепата на Украйна, тъй като през полска територия преминава основна част от западната военна и хуманитарна помощ за Киев. Това я превръща във важен фактор за логистиката и сигурността на украинските доставки.

Междувременно във вторник полският премиер Доналд Туск съобщи, че властите са предотвратили възможна провокация в района на границата с руския ексклав Калининград. Инцидентът е бил осуетен през нощта, но към момента не бяха оповестени подробности за предполагаемите участници и характера на планираните действия.

Новите арести идват на фона на засилените опасения на полските власти от руска разузнавателна дейност, саботаж и незаконен трансфер на технологии и материали с военно предназначение към Русия.

 
 
 

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