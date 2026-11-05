Пешеходка загина, след като е била блъсната от камион в Ардино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали.

Пътното произшествие е станало вчера (4 ноември). Около 12:00 часа 30-годишен водач на товарен автомобил „Рено“ при движение на заден ход не се убедил, че пътят зад него е свободен и блъснал 70-годишна жена, която е починала, предава БТА.

Дежурна оперативна група от Районното управление в Ардино е извършила оглед на мястото на произшествието.

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за срок до 24 часа.