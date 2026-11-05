Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пешеходка загина, след като е била блъсната от камион в Ардино

Пешеходка загина, след като е била блъсната от камион в Ардино
БТА

Водачът е задържан за срок до 24 часа

Пешеходка загина, след като е била блъсната от камион в Ардино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали.

Пътното произшествие е станало вчера (4 ноември). Около 12:00 часа 30-годишен водач на товарен автомобил „Рено“ при движение на заден ход не се убедил, че пътят зад него е свободен и блъснал 70-годишна жена, която е починала, предава БТА.

Дежурна оперативна група от Районното управление в Ардино е извършила оглед на мястото на произшествието.

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

Още по темата

14-годишно момче е в болница, след като беше блъснато на пешеходна пътека в Бургас

14-годишно момче е в болница, след като беше блъснато на пешеходна пътека в Бургас

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

Пешеходка загина при катастрофа в Плевен

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

Водещи

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Задържаха двама мъже във Враца за притежание на наркотици

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

Борис Бонев предлага Общината да поеме на ръчно управление "Топлофикация"

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

39 машини са готови за зимното поддържане на Самоков и селата

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

Спешна промяна в състава на ЦСКА за Лига на конференциите

  • Преди 11 минути
Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

Дим и миризма на изгоряло в метрото на София: Влак спря на станция НДК

  • Преди 11 минути
Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

Нова вълна от бомбени заплахи в Европа: Четири самолета са застрашени по пътя към Чехия

  • Преди 15 минути
Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

Къде да гледаме Панатинайкос - ЦСКА в Лигата на конференциите?

  • Преди 21 минути
Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

Край на една епоха: Кристиано Роналдо обяви сбогуването си с националния отбор на Португалия

  • Преди 25 минути
Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

Официално: Хари Кейн подписа нов договор с Байерн

  • Преди 25 минути
Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

Кой е Джеймс Таларико – бившият учител, който успя да пробие републиканската крепост Тексас

  • Преди 30 минути
Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

Задържаха мъж, продавал райски газ на непълнолетни в Търговище

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

16-годишен удари с глава 60-годишен учител след забележка

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

25-годишна за втори път отправя фалшива бомбена заплаха в Пазарджик

Левски трябва да внимава за тези футболисти

Левски трябва да внимава за тези футболисти

  • Преди 37 минути
Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

Мая Манолова заплаши "Топлофикация София" със съд и предупреди за завишени сметки за ток

  • Преди 40 минути