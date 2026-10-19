4-годишно дете е блъснато на пешеходна пътека в Хасково

4-годишно момченце е пострадало, след като е било ударено от автомобил на пешеходна пътека в Хасково. При друг пътен инцидент в Харманли е ранен 68-годишен мотоциклетист. И двамата пострадали са без опасност за живота, съобщиха от полицията.

Инцидентът с детето е станал на 17 октомври около 16:40 часа на улица „Св. св. Кирил и Методий“ в Хасково.

По информация на органите на реда 54-годишен шофьор на лек автомобил „Субару“, движещ се към вилна зона „Куба“, не е пропуснал пресичащото по пешеходната пътека момченце и го е блъснал.

Детето е откарано за медицински преглед, след който е освободено за домашно лечение.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На мъжа е съставен акт за установеното нарушение.

Мотоциклетист пострада след отнето предимство в Харманли

Ден по-късно, на 18 октомври, друг пътен инцидент е регистриран в Харманли.

Около 12:20 часа на кръговото кръстовище между булевардите „България“ и „Цар Освободител“ 19-годишна жена зад волана на „Мерцедес“ е отнела предимството на 68-годишен мотоциклетист, управляващ „Хонда“.

В опит да избегне удар с автомобила мъжът е натиснал рязко спирачките, вследствие на което е загубил контрол над мотоциклета и е паднал на пътното платно.

Пострадалият е транспортиран до МБАЛ – Хасково, където е настанен за лечение. По данни на полицията състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му.