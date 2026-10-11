Първата умна пешеходна пътека в България вече работи в Радомир. Целта ѝ е да направи пресичането по-безопасно и да помага на шофьорите да забелязват пешеходците от по-голямо разстояние.

Пътеката е изградена на едно от най-натоварените места в града – по шосето към Кюстендил, в близост до голямо училище.

По думите на кмета на Радомир през последните години в района е имало няколко инцидента с деца и други жители на града.

"Тъй като в последните няколко години имаше няколко инцидента с деца, с радомирци, идеята ни е да предотвратим точно такива инциденти", обясни кметът пред БТВ.

Системата разпознава пешеходеца още докато той чака край пътното платно. След като стъпи на пътеката, камера с изкуствен интелект следи движението му през четири отделни зони.

Информацията се предава безжично към другата страна на пътя, а мигащи светлинни сигнали предупреждават приближаващите автомобили, че има човек на пешеходната пътека.

Особено видима е системата през нощта. Тогава се включват LED светлини, които според местната власт светят до десет пъти по-силно от стандартното улично осветление.

Осветлението следва пешеходеца по време на цялото пресичане, а след като човекът освободи пътеката, системата автоматично преминава в режим на изчакване.

От общината в Радомир твърдят, че през първите няколко месеца след въвеждането на системата вече се отчита намаляване на инцидентите с пешеходци.

Към момента подобна умна пешеходна пътека има само в Радомир.