Кола блъсна баба и 5-годишно дете на изтрита пешеходна пътека в Русе

Възрастна жена и 5-годишният ѝ внук са били блъснати от автомобил на пешеходна пътека с изтрита маркировка в Русе. Пред NOVA близките им разказаха, че многократно са подавали сигнали до общината за проблема.

„Майка ми и синът ми са силно уплашени. Майка ми имаше голяма рана на ръката и се наложи да я шият”, споделя Габриел Станков.

Инцидентът станал, след като бабата взела внука си от училище. Докато двамата пресичали улицата, били ударени от шофьор, който не ги видял заради липсващата пътна маркировка. Родителите на детето уточняват, че водачът бил в адекватно състояние и веднага се притекъл на помощ.

Габриел и Албина Станкови разказват, че преди няколко месеца на същата пешеходна пътека едва не станали жертва на подобен инцидент, но тогава се разминали без наранявания.

По думите им многократно са подавали жалби до общината и са сигнализирали за проблема в социалните мрежи, но маркировката на пешеходната пътека така и не е била възстановена адекватно.