Новини
Търси
Подкаст
Общество

Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско
БТА

Акцията е насочена и срещу битовата престъпност и ще продължи до края на изборите

В рамките на специализираната операция във Варненска област са задържани петима души, за които има данни за извършени престъпления. Акцията е насочена срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност и ще продължи до края на изборите.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове, на които се проверяват хора и автомобили. Полицията работи и по всички сигнали за нарушения на изборните правила, но до момента не е посочен броят им.

Сред задържаните е и мъж от село Каменар, за когото има данни за престъпления срещу собствеността. Това съобщи Николай Станков, началник сектор в отдел „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР във Варна.

Още по темата

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

ЦИК: Няма да се поставя печат на отрязъците от машините за президентските избори

ЦИК: Няма да се поставя печат на отрязъците от машините за президентските избори

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Товарен влекач се преобърна край Силистра, шофьорът е с мозъчна контузия

Товарен влекач се преобърна край Силистра, шофьорът е с мозъчна контузия

Източиха над 1100 литра дизел от строителни машини в Бургаско

Източиха над 1100 литра дизел от строителни машини в Бургаско

Кап. Тодор Георгиев: Атаките към търговски кораби може да доведат по-високи цени

Кап. Тодор Георгиев: Атаките към търговски кораби може да доведат по-високи цени

Водещи

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

  • Преди 2 минути
Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

  • Преди 11 минути
Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

  • Преди 15 минути
Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

  • Преди 16 минути
Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

  • Преди 29 минути
Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

  • Преди 32 минути
Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

  • Преди 36 минути
Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

  • Преди 41 минути
Товарен влекач се преобърна край Силистра, шофьорът е с мозъчна контузия

Товарен влекач се преобърна край Силистра, шофьорът е с мозъчна контузия

Депутатите изслушват Румен Радев и силови министри за атаките на търговски кораби в Черно море

Депутатите изслушват Румен Радев и силови министри за атаките на търговски кораби в Черно море