Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

В рамките на специализираната операция във Варненска област са задържани петима души, за които има данни за извършени престъпления. Акцията е насочена срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност и ще продължи до края на изборите.

Изградени са контролно-пропускателни пунктове, на които се проверяват хора и автомобили. Полицията работи и по всички сигнали за нарушения на изборните правила, но до момента не е посочен броят им.

Сред задържаните е и мъж от село Каменар, за когото има данни за престъпления срещу собствеността. Това съобщи Николай Станков, началник сектор в отдел „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР във Варна.