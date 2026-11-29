Между 300 000 и 400 000 работещи в България може да останат без ваучери за храна през декември, след като годишната квота за 2026 г. в размер на 818 млн. евро е изчерпана. Това съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Проблемът възниква непосредствено преди коледните празници, когато много домакинства разчитат на тази социална придобивка като допълнение към месечните си доходи.

"Всички индивидуални квоти, които са около 100, вече са раздадени. Това означава, че операторите работят с последната си квота от около 8 милиона евро", обясни Борис Милев от Асоциацията на операторите на ваучери за храна пред bTV.

По думите му най-сериозно засегнати са големите оператори, които вече изпитват затруднения при обслужването на клиентите си.

Част от по-малките компании все още разполагат с неизползвани средства и могат да поемат заявки за още между 10 000 и 30 000 души, но това няма да бъде достатъчно за всички засегнати.

Милев уточни, че служителите, чиито работодатели са заявили ваучерите за декември предварително, ще ги получат.

Допълнително затруднение създава административната процедура по прехвърляне на клиенти между различните оператори. Тя изисква сключване на нови договори и издаване на карти, което не може да бъде осъществено за стотици хиляди души в кратък срок.

Очакванията са издаването на нови ваучери да бъде възобновено през първите работни дни на януари, след приемането на необходимите бюджетни решения и издаването на съответната министерска заповед.

В проекта за бюджет за 2027 г. се предвижда максималната месечна стойност на ваучерите да бъде увеличена от 100 на 200 евро.

Предложено е обаче и въвеждането на 7-процентен данък върху сумата над 102 евро. Според изчисленията на Милев при ваучери на стойност 200 евро реално получената сума ще бъде около 193 евро.

Той подчерта, че върху тази социална придобивка няма да се начисляват осигурителни вноски, а работодателите няма да дължат допълнителен данък.

Като възможност за компенсиране на пропуснатите ваучери през декември Милев посочи изплащането на средства под друга форма или предоставянето на по-висока сума през януари, ако работодателите разполагат с финансов ресурс.

По данни на Асоциацията в момента между 850 000 и 900 000 работещи в България използват ваучери за храна.

Интересът към социалната придобивка продължава да нараства, особено след преминаването към електронни ваучери, които улесняват използването и проследяването на наличните средства.