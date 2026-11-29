Обилни снеговалежи, силен вятър и снегонавявания сериозно затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Към 6:00 часа тази сутрин на терен работят 1062 снегопочистващи машини, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В по-голямата част от страната продължава да вали сняг, а на места силният вятър създава условия за навявания и намалена видимост. Отрицателните температури увеличават опасността от заледяване на пътните настилки.

Заради усложнената обстановка са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица пътни участъци.

На всички участъци от автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" в Софийска област е забранено движението на камиони над 12 тона. Същото ограничение важи и за АМ "Струма" на територията на област Перник.

Затворен за движение остава пътят Варна - Добрич. Забранено е преминаването на всички превозни средства през Котленския проход, както и по отделни участъци от пътната мрежа в областите Русе, Силистра и Шумен.

В област Враца има сериозни снегонавявания, а в района на Краводер временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили заради аварирали камиони.

Ограничения са въведени и за товарните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат - Батак.

Според прогнозите снеговалежите в много райони на Западна и Централна България ще продължат до ранния следобед.

В Източна България се очакват валежи от дъжд, на места примесен със сняг, което в съчетание с ниските температури създава допълнителен риск от заледявания.

Националният институт по метеорология и хидрология е обявил оранжев код за значителни снеговалежи в 16 области.

За областите Варна, Добрич и Бургас е издадено предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 метра в секунда.

Очаква се морското вълнение да достигне 4-5 бала, а извън заливите - 5-6 бала.

От АПИ призовават водачите да избягват пътувания, които не са наложителни, и да използват автомобили, подготвени за зимни условия.

Шофьорите трябва да разполагат с достатъчно гориво, да не предприемат рискови маневри и да не възпрепятстват работата на снегопочистващите машини.

Актуална информация за пътната обстановка и въведените ограничения може да бъде получена на сайта traffic.api.bg и на денонощния телефон 0700 130 20.