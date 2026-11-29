Национален младежки съвет на "Прогресивна България“ беше учреден в Банско. За създаването му съобщи министър-председателят Румен Радев в публикация във Facebook.

"Всеки млад човек трябва да има амбиции и да бъде отговорен както за себе си, така и за обществото и страната си“, заяви Радев.

По думите му е изключително важно в каква държава искат да живеят младите българи, тъй като тяхната енергия, решителност и воля имат силата да я променят към по-добро.

"Успешните млади хора са подложени на изкушението да отидат там, където човешкият капитал и талант са най-високо платени, но съм уверен, че все повече млади българи ще изберат да останат и да работят за достойното бъдеще на България“, посочи премиерът.

Радев подчерта, че развитието на обществото не се изчерпва с постигането на лично благополучие.

"Няма по-голямо удовлетворение от това човек да може да каже един ден: аз допринесох за развитието на своята родина“, допълни той.

Според министър-председателя участниците в новоучредения Национален младежки съвет на "Прогресивна България“ дават надежда, че все повече млади хора осъзнават своята роля за развитието на страната.