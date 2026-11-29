Иранските въоръжени сили са използвали сателитната интернет услуга "Старлинк" на компанията SpaceX при атаки срещу американски военни в Близкия изток. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на информирани източници, предаде Ройтерс.

Според двама души, запознати с вътрешните разговори в SpaceX, изпълнителният директор Илон Мъск е реагирал остро, след като научил за два случая на нерегламентирано използване на системата.

Екипът на компанията е стигнал до заключението, че двата случая са свързани с ирански действия срещу американските сили, разположени в региона след началото на американско-израелските удари по Иран в края на февруари.

По информация на изданието в класифициран доклад до министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет е описано предполагаемото използване на "Старлинк" от иранските въоръжени сили.

От Пентагона обаче заявиха пред Ройтерс, че не са запознати с подобен доклад до кабинета на министъра.

Междувременно един от източниците твърди, че Мъск е бил информиран и за използването на военната версия на системата – "Старшийлд" – от американските сили при операции с дронове.

Според информацията американските военни са използвали по-евтин абонаментен план, предназначен за наземни операции.

От SpaceX и Министерството на външните работи на Иран не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Случаят повдига въпроси за контрола върху сателитните комуникационни технологии и възможността те да бъдат използвани от противникови въоръжени сили.

"Старлинк" няма лиценз за предоставяне на услуги в Иран, но Илон Мъск по-рано е заявявал, че системата функционира на територията на страната.

Иранските власти поддържат строг контрол върху интернет комуникациите и многократно са ограничавали достъпа до мрежата по време на масови протести и военни действия.

Според по-ранна публикация на The Wall Street Journal след протестите през януари американското правителство е организирало нелегално доставяне на хиляди терминали на "Старлинк" в Иран.

Използването на системата във военни конфликти придобива все по-голямо значение заради широкото ѝ приложение в Украйна и Близкия изток.