Мохамад Мохбер, съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, заяви, че Техеран няма да допусне нито повторно затваряне на Ормузкия проток, нито продължаване на американската блокада срещу Ислямската република, предаде Ройтерс.

Мохбер не разкри подробности за действията, които Иран възнамерява да предприеме за преодоляване на ограниченията.

През лятото САЩ възстановиха морската блокада на иранските пристанища. По-рано този месец Вашингтон обяви създаването на оперативната група „Желязна врата“, чиято задача е да ограничи преноса на оръжия и стоки под санкции през сухопътните граници на Иран и Каспийско море.