Земетресение с предварителен магнитуд 5,0 разтърси крайбрежието на Южна Калифорния по време на празничния уикенд за Деня на благодарността.

Трусът е регистриран в 9:30 ч. местно време, на около 6 километра западно-югозападно от Манхатън Бийч и на дълбочина около 12 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Към момента няма данни за пострадали или сериозни структурни щети. Пожарната служба на Лос Анджелис е задействала режим за реакция при земетресение, като екипи от всичките 106 районни пожарни станции проверяват обстановката по суша, въздух и вода.

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас съобщи в социалната мрежа X, че градските власти продължават да оценяват възможните последици от земетресението.

На международното летище в Лос Анджелис от тавана на един от терминалите са паднали плочи, съобщи CNN. В разпространени видеокадри се виждат падащи елементи от тавана, докато в сградата звучат аларми.

В близкия град Санта Моника хората са напуснали магазините при започването на труса.

Според сеизмолога Луси Джоунс от Калифорнийския технологичен институт земетресението е усетено в голяма част от района на Лос Анджелис и е сред по-силните трусове в региона през последните години.

Калифорнийската служба за извънредни ситуации работи съвместно с местните власти за оценка на евентуалните щети и предупреждава за възможни вторични трусове.

От Националния център за предупреждение за цунами на САЩ съобщиха, че няма опасност от цунами.