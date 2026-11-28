Президентката на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова постави въпроса за сексуалното образование по време на форума "Гласът на младите: равни възможности и бъдеще без насилие“, проведен в Битоля.

Сред основните теми на дискусията бяха ранните бракове, отпадането на момичета от образователната система и възможностите на институциите да предотвратяват подобни случаи.

Според Силяновска-Давкова разговорите за любовта, интимността и сексуалното здраве трябва да започват още в училище.

"Не знам как ще бъде наречен предметът, това е без значение, но трябва да се каже, че сексът и любовта вървят заедно, че сексът не е гимнастика, а има връзка с разбирането, с красотата, с емоцията“, заяви президентката.

Тя подчерта необходимостта младите хора да разполагат с достатъчно знания за сексуалното си здраве, за да могат да вземат информирани решения и да се предпазват от нежелана бременност и рискови ситуации.

"Не само трябва да знаят какъв личен избор правят, но трябва да имат знания, за да не се случи да не знаят, че са бременни. И ако това се случи, не е краят на живота“, допълни Силяновска-Давкова.