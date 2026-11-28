Населени места в седем от осемте общини в област Ловеч са с прекъснато електрозахранване вследствие на аварии, показват данните на "Електроразпределителни мрежи Запад“, цитирани от БТА.

Част от областния център също е без ток, като очакваният час за възстановяване на електрозахранването е 19:15 ч. Засегнати са и осем села в община Ловеч, където авариите се очаква да бъдат отстранени около 20:00 ч.

Проблеми с електрозахранването има във всичките четири населени места в община Летница. Очаква се подаването на електричество да бъде възстановено около 20:00 ч.

В град Троян също има прекъсвания на електрозахранването, като прогнозният час за нормализиране на ситуацията е 22:00 ч. Без ток са и десет села в общината.

В община Угърчин аварии са регистрирани в шест населени места, а очакваният час за отстраняването им е 22:45 ч. В Тетевенско проблеми има в пет села и махала Асен.

Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани и в село Брестница, община Ябланица, както и в село Дерманци, община Луковит. В Дерманци се очаква електричеството да бъде възстановено около 00:30 ч. на 29 ноември.

За област Ловеч е обявен червен код за значителни валежи.