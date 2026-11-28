Усложнява се зимната обстановка на прохода "Шипка“ заради продължаващия обилен снеговалеж и силния вятър. Десетки снегорини обработват пътното платно, като към момента няма закъсали автомобили, съобщава bTV.

На места в прохода, както и в района на град Шипка, духа ураганен вятър, който намалява видимостта почти до нула. Метеорологичните условия създават сериозен риск от пътнотранспортни произшествия.

От Пътна полиция и Агенция "Пътна инфраструктура“ призовават водачите да предприемат пътувания само при абсолютна необходимост и с автомобили, подготвени за зимни условия.

Според прогнозите снеговалежът ще продължи през цялата нощ срещу неделя, както и през следващия ден.

Очаква се температурите да се понижат под минус 15 градуса, което създава предпоставки за сериозни заледявания по трасето.