Испания поведе с 1:0 срещу Великобритания във втория полуфинал от турнира по тенис за Купа „Дейвис“ в Болоня. 20-годишният Рафаел Ходар победи Камерън Нори с 6:2, 7:5 и доближи испанците до място в големия финал, където вече чакат домакиниет от Италия.

Ходар показа отлична игра и не остави много възможности на своя съперник. Той реализира 32 печеливши удара и затвърди мнението на специалистите, че е сред най-обещаващите тенисисти в световния тур. Нори опита да се върне в мача във втория сет, когато успя да изравни до 4:4, но испанецът запази самообладание. При 5:5 Ходар направи решителен пробив, след което затвори срещата при собствен сервис.

Алкарас може да подпечата класирането

Във втория мач на сингъл един срещу друг трябва да се изправят Артур Фери и Карлос Алкарас. Испанската звезда пропусна четвъртфиналния сблъсък с Австрия, след като получи почивка след триумфа си на Финалите на ATP в Торино.

Алкарас спечели турнира в Италия след победа над Александър Зверев във финала. Фери ще има изключително трудна задача срещу световния №2. Британецът загуби от Зверев в четвъртфиналите, но има възможност да се реваншира и да запази шансовете на своя тим.

Ако Алкарас спечели, Испания ще се класира за финала. При успех на Фери двата отбора ще трябва да определят победителя в решителен мач на двойки.

Италия очаква съперника си

В другия полуфинал домакинът Италия си осигури място в битката за трофея след успех над Чехия. Италианците са действащи шампиони и преследват четвърта поредна титла в надпреварата.

Великобритания пък се класира за полуфиналите за първи път от 2019 година. Тимът на капитана Леон Смит елиминира Германия с 2:1 победи, като решаващият успех дойде от тандема Хенри Патън и Нийл Скупски на двойки.

Испания и Великобритания се срещат за 15-и път в историята на Купа „Дейвис“. Британците имат предимство в общия баланс с 8:7 победи, но испанците спечелиха последните две срещи между съперниците през 2018 и 2019 година.