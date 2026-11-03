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Григор Димитров приключи с тениса през 2026 година

Григор Димитров приключи с тениса през 2026 година
БТА

Българинът ще трябва да играе квалификации и на Australian Open догодина

Григор Димитров няма да участва в повече турнири през 2026 година, пишат колегите от tenniskafe. Така последният мач на българина за сезона се оказа загубата с 6:7(3), 6:4, 3:6 от Адолфо Вайехо в квалификациите на Мастърса в Париж. Преди това той получи „уайлд кард“ за ATP 500 турнира във Виена, където загуби от Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6.

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За съжаление, за втора поредна година физически проблеми оказаха влияние върху изявите на корта на Димитров, който пропусна някои от планираните участия заради контузии, а в други турнири не бе на 100%.

Най-силният период за Григор дойде на трева. Той спечели два мача на Чалънджъра в Дъблин, достигна до четвъртфинал на АТР 250 в Майорка и до осминафинал на Уимбълдън. В Лондон Димитров победи Дейн Суини, Якуб Меншик и Матео Беретини, преди да загуби от Артур Фери след пет сета.

Общият брой на победите му през годината е 13. В основните схеми на ATP и в Купа „Дейвис“ балансът на Димитров през сезона е 9 победи и 15 загуби. На ниво Чалънджър той записа 2 успеха и 4 поражения. Така българинът има 11 победи в тези две категории. Към тях трябва да бъдат добавени и двата му успеха в квалификациите на US Open.

Димитров се намира под №132 в годишната класация, а активът му изглежда достатъчен, за да финишира 2026 г. в първите 150 на света.

Подобна позиция няма да му осигури директно участие в основната схема на Australian Open. Ако не получи „уайлд кард“, първата ракета на България ще трябва да започне турнира в Мелбърн от квалификациите.

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