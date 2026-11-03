Кремъл: Работи се по организирането на среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин

В момента се водят преговори за организиране на тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския му колега Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. Това съобщи във вторник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран по Politico.

Предвижда се срещата да се проведе по време на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) на 18–19 ноември в Шънджън, Китай, където е планирано да присъстват и тримата държавни глави.

В неделя Путин публично приветства тази възможност, като отбеляза, че реализирането ѝ зависи „в голяма степен“ от китайските домакини.

„Сред участниците в една такава потенциална среща има общо разбиране, че тя би била уместна и изключително полезна. В момента се работи по съгласуването на формата“, заяви Песков пред журналисти във вторник, като изрази надежда детайлите да бъдат финализирани в близките дни.

Миналия месец Тръмп сподели пред репортери, че възнамерява да се срещне с Путин и Си Дзинпин, първоначално по въпросите на „денуклеаризацията“, но също и за да обсъдят ситуацията в Украйна. „Бих се срещнал с цел - каквото и да е необходимо, което мога да направя, за да сложа край на войната, независимо дали някой друг присъства там или не“, коментира тогава американският президент.

В Киев възможността за подобни тристранни разговори бе посрещната с безпокойство. Украинският президент Володимир Зеленски подчерта в края на октомври, че всяка подобна дискусия трябва да се състои едва след среща, в която участва и самата Украйна. „Наистина не искам това да се превърне в „Ялта – 2, 3, 4“, при която има преразпределение на сфери на влияние“, коментира Зеленски, визирайки Ялтенската конференция от 1945 г., на която лидерите на САЩ, Великобритания и СССР договарят следвоенното устройство на Европа.

Към момента Китай официално не е коментирал възможността за тристранен формат. Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер, който се срещна със Си Дзинпин миналата седмица, заяви пред телевизия ARD, че китайският лидер е изглеждал „изненадан“ при въпрос за потенциални мирни преговори за Украйна и е отхвърлил идеята Пекин, Москва и Вашингтон да обсъждат темата в този състав.