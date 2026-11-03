Халф на Ливърпул пропуска гостуването на Фенербахче
Райън Гравенберх е с контузия
Ливърпул ще бъде без халфа Райън Гравенберх в гостуването на Фенербахче в Истанбул, съобщава "Скай спортс".
Нидерландецът е с контузия и ще остане в Англия, за да работи по възстановяването си.
Очаква се като титуляр в средата на терена да започне Трей Ниони. Полузащитникът беше титуляр при загубата с 0:1 от Арсенал във Висшата лига. След срещата мениджърът Андони Ираола потвърди, че травма е попречила на Гравенберх да се появи в игра от резервната скамейка.
Ливърпул има три победи след първите си три мача в основната фаза на Шампионска лига. Тимът дели първата позиция с ПСЖ и Астън Вила.