Халф на Ливърпул пропуска гостуването на Фенербахче

Ливърпул ще бъде без халфа Райън Гравенберх в гостуването на Фенербахче в Истанбул, съобщава "Скай спортс".

Нидерландецът е с контузия и ще остане в Англия, за да работи по възстановяването си.

Очаква се като титуляр в средата на терена да започне Трей Ниони. Полузащитникът беше титуляр при загубата с 0:1 от Арсенал във Висшата лига. След срещата мениджърът Андони Ираола потвърди, че травма е попречила на Гравенберх да се появи в игра от резервната скамейка.

Ливърпул има три победи след първите си три мача в основната фаза на Шампионска лига. Тимът дели първата позиция с ПСЖ и Астън Вила.