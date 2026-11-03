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Халф на Ливърпул пропуска гостуването на Фенербахче

Халф на Ливърпул пропуска гостуването на Фенербахче
AP/БТА

Райън Гравенберх е с контузия

Ливърпул ще бъде без халфа Райън Гравенберх в гостуването на Фенербахче в Истанбул, съобщава "Скай спортс". 

Нидерландецът е с контузия и ще остане в Англия, за да работи по възстановяването си. 

Очаква се като титуляр в средата на терена да започне Трей Ниони. Полузащитникът беше титуляр при загубата с 0:1 от Арсенал във Висшата лига. След срещата мениджърът Андони Ираола потвърди, че травма е попречила на Гравенберх да се появи в игра от резервната скамейка. 

Ливърпул има три победи след първите си три мача в основната фаза на Шампионска лига. Тимът дели първата позиция с ПСЖ и Астън Вила. 

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