Софийската районна прокуратура обвини 43-годишен мъж за убийството на куче в София

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за проявена особена жестокост към куче, довела до смъртта му.

Според събраните доказателства на 1 ноември около 20:50 ч. в София обвиняемият Й.А. е нанесъл силен удар с крак на женски йоркширски териер на име Кнопа. В резултат на удара животното е починало, като според прокуратурата престъплението е извършено с особена жестокост.

По случая е образувано досъдебно производство, като предвиденото наказание е от две до осем години лишаване от свобода. Разпитани са свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата предстои да поиска от съда налагане на мярка "задържане под стража". Разследването продължава, като се проверяват всички обстоятелства около случая и личността на обвиняемия.

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи във Facebook, че заподозреният за убийството на кучето в столичния квартал "Кръстова вада" се намира в СДВР заедно с адвоката си. По думите му мъжът ще бъде задържан и отведен в Четвърто районно управление за необходимите процесуални действия.