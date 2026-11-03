Бедствено положение в Шабла: Рекордни валежи наводниха общината, евакуират жители

Критична остава обстановката в община Шабла, където от снощи е обявено бедствено положение заради проливни дъждове. В региона са паднали средно по 150 литра дъжд на квадратен метър, а в отделни райони количествата са достигнали почти двойни размери, съобщи пред Радио Варна кметът Мариян Жечев.

Стихията е предизвикала преливане на дерета във всички населени места на територията на общината. Наводнени са ключови пътни артерии, което е наложило затварянето на тежко пострадалия участък Гурково – Тюленово. Поради подливания и висок риск за шофьорите е спряно движението и по отсечката Шабла – Горичане – Пролез.

Поройните дъждове наложиха спешни спасителни действия. Още в нощните часове екипите са евакуирали две жени от село Спасово, а през деня превантивно са изведени още 16 жители, живеещи в близост до прелялото дере в град Шабла. Всички те вече са на безопасно място. Към момента водната стихия не е засегнала жилищни сгради в района на дерето, но местната власт е в пълна готовност за нови евакуации. При ескалация на ситуацията хората ще бъдат настанени в градската спортна зала.

Кметът Жечев поясни, че въпреки огромния обем вода, тя преминава през града без образуване на временни баражи и без внезапни пикове. Това е помогнало да се избегне най-опасното сценарий – формирането на разрушителна приливна вълна при евентуално компрометиране на диги.

Кризисният щаб, съвместно с полицията и пожарната, продължава да следи ситуацията минута по минута. Очаква се обстановката да започне да се нормализира в рамките на следващото денонощие, стига валежите да спрат и нивата на реките и водоемите да започнат да спадат.