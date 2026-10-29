Контейнери с батерии и битова химия плуват в морето край Шабла след удара по контейнеровоза

Днес екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) предстои да вземат проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието — при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Анализите ще бъдат извършени в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Екипи на Министерството на отбраната вече са взели проби от две точки в териториалните води. Днес е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза. Резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС.