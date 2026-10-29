Руски удари по Харков: Дронове поразиха два района на града

Руски сили са нанесли удари с дронове по два района на украинския град Харков през нощта срещу 29 октомври. При атаката е поразено учебно заведение, съобщи кметът на града Игор Терехов, цитиран от украинската информационна агенция Укринформ и БТА.

По информация на местните власти поражения са регистрирани в Холодногорски и Салтивски район на Харков, който е вторият по големина град в Украйна.

Първоначално Терехов съобщи в приложението Telegram за удар в Холодногорски район, където вследствие на атаката е възникнал пожар.

"Регистриран е вражески удар в Холодногорски район. На мястото на удара има пожар“, заяви кметът.

По-късно той информира за още един удар с дрон в Салтивски район.

След получаване на допълнителна информация от Ситуационния център Терехов потвърди, че при атаката е било поразено учебно заведение.

"Според актуализираната информация на Ситуационния център врагът е ударил учебно заведение“, посочи той.

Към момента в съобщението на местните власти не се посочват данни за загинали или ранени, нито подробности за размера на материалните щети.

Информацията за атаките е оповестена от украинските власти, като обстоятелствата около ударите и пълният мащаб на пораженията предстои да бъдат изяснени.