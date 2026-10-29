Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Министерството на образованието и науката (МОН) ще връчи годишните Национални награди за принос в науката "Питагор" на 29 октомври. Церемонията ще започне в 17:00 часа в Централния военен клуб в София, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Официалното събитие ще бъде открито от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Покана за присъствие е отправена и към министър-председателя Румен Радев.

Националните награди "Питагор" се организират за 18-а поредна година и са сред най-престижните отличия за научни постижения в България. Те имат за цел да отдадат признание на изследователи с принос към развитието на науката и да насърчат работата на младите учени.

По традиция най-високото отличие е голямата награда "Питагор" за цялостен научен принос. По време на церемонията ще бъдат наградени и учени с постижения в природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, както и в социалните и хуманитарните науки.

Предвидено е и специално отличие за комуникация в науката, с което се отдава признание за усилията научните знания и постижения да достигат до по-широка обществена аудитория.

През 2025 г. голямата награда "Питагор" за цялостен принос в науката беше присъдена на проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките. Тогава за отличията в осем категории кандидатстваха общо 52 учени.

Тазгодишната церемония продължава традицията на Министерството на образованието и науката да отличава българските изследователи и техния принос към развитието на научната дейност в страната.