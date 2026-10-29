Новини
Търси
Подкаст
Общество

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път
БТА

На официална церемония в Централния военен клуб ще бъдат отличени утвърдени и млади български учени за постиженията им в различни научни области

Министерството на образованието и науката (МОН) ще връчи годишните Национални награди за принос в науката "Питагор" на 29 октомври. Церемонията ще започне в 17:00 часа в Централния военен клуб в София, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Официалното събитие ще бъде открито от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Покана за присъствие е отправена и към министър-председателя Румен Радев.

Националните награди "Питагор" се организират за 18-а поредна година и са сред най-престижните отличия за научни постижения в България. Те имат за цел да отдадат признание на изследователи с принос към развитието на науката и да насърчат работата на младите учени.

По традиция най-високото отличие е голямата награда "Питагор" за цялостен научен принос. По време на церемонията ще бъдат наградени и учени с постижения в природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, както и в социалните и хуманитарните науки.

Предвидено е и специално отличие за комуникация в науката, с което се отдава признание за усилията научните знания и постижения да достигат до по-широка обществена аудитория.

През 2025 г. голямата награда "Питагор" за цялостен принос в науката беше присъдена на проф. Радостина Стоянова от Института по обща и неорганична химия към Българската академия на науките. Тогава за отличията в осем категории кандидатстваха общо 52 учени.

Тазгодишната церемония продължава традицията на Министерството на образованието и науката да отличава българските изследователи и техния принос към развитието на научната дейност в страната.

Още по темата

Академията на МВР изпраща випуск 2026 с официална церемония

Академията на МВР изпраща випуск 2026 с официална церемония

Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събира лидери от бизнеса, науката и технологиите

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събира лидери от бизнеса, науката и технологиите

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Мечка нахлу в двор край София, стопанин скри патиците си в банята

Мечка нахлу в двор край София, стопанин скри патиците си в банята

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Водещи

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

  • Преди 8 минути
Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Северна Корея изстреля десетина балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля десетина балистични ракети към Японско море

  • Преди 17 минути
Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

  • Преди 23 минути
Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

  • Преди 24 минути
Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Апелативният съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Апелативният съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Мадрид се вдигна на протест след влаковата катастрофа, поискаха оставката на Санчес

Мадрид се вдигна на протест след влаковата катастрофа, поискаха оставката на Санчес

  • Преди 36 минути
Двама арестувани в столичния кв. "Христо Ботев" за изборни нарушения

Двама арестувани в столичния кв. "Христо Ботев" за изборни нарушения

Траян Филипов от "Калашниците" е освободен от ареста по делото за четирима загинали

Траян Филипов от "Калашниците" е освободен от ареста по делото за четирима загинали

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

  • Преди 1 час
Руски удари по Харков: Дронове поразиха два района на града

Руски удари по Харков: Дронове поразиха два района на града

  • Преди 1 час