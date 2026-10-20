Йотова: Българската полярна наука дава знания за бъдещето на планетата

Президентът Илияна Йотова връчи националното знаме на 35-ата Българска антарктическа експедиция на тържествена церемония в Гербовата зала на президентството. Държавният глава подчерта приноса на българските учени за изучаването на Ледения континент и бъдещето на планетата.

"Големите достижения на българската полярна наука носят познание не само за най-далечния и вълнуващ континент, но те дават знания за бъдещето на нашата планета и допринасят за развитието на световната наука", заяви Йотова.

Тя изтъкна, че българските експедиции са пример за успешно международно сътрудничество и научни изследвания в полза на човечеството.

Президентът припомни и резултатите от предходната, 34-а експедиция, продължила 111 дни. Сред най-значимите постижения е откриването на нова научна лаборатория в българската база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, която позволява провеждането на съвременни геоложки, биологични и екологични изследвания.

Ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев съобщи, че през новия сезон българските полярници ще работят по 18 научни проекта съвместно с международни партньори.

"Имаме изследвания в областта на екологията, на биологията, които продължават от предишни експедиции, защото това е континентът на най-чистата природа. Ние трябва да я запазим такава и за бъдещето", посочи Пимпирев.

Той припомни, че през 1993 година президентът Желю Желев за първи път връчва националното знаме на българските полярници, когато експедицията се състои от едва шестима души.

По думите му днес България се е утвърдила като регионален център за полярни изследвания, а научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" значително е разширил възможностите за работа на учените.

На церемонията присъстваха учени, участници в експедициите, представители на изпълнителната власт и чуждестранни дипломати. До президента беше и ученикът Кристиян Костов от Националната търговско-банкова гимназия, който пое символично президентския пост за един ден в рамките на инициативата "Мениджър за един ден".

Йотова пожела на участниците успешно плаване, ползотворна научна работа и безопасно завръщане в България.