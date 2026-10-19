Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество. Сигурността на България зависи и от вашите ръце, каза президентът Илияна Йотова на откриването на церемонията по връчването на приза „Лекар на годината“ и отбелязването на 125 години от създаването на съсловната организация.

Този ден посвещаваме на вас, лекарите на България, избрали най-човешката, най-отговорната и най-заслужилата професия в живота ни, каза още тя, обръщайки се към гостите. Малко е да кажем, че само един ден ви посвещаваме, защото истината е, че няма човешки живот без вас и това не може да се каже за нито една друга професия. Зная какво означава българският лекар, колко отговорност, съвест, труд и всекидневен ангажимент крият не 8 или 12, а понякога 24 часа. И днес обществото ни се нуждае от светлите примери, имаме голяма нужда да разкажем за вас, за постиженията ви, за високото ниво на медицината в България, за това как всеки ден се срещате с пациентите си, лекувате ги, давате им човешката надежда, каза още Йотова, цитирана от БТА.

Държавният глава се обърна към министъра на здравеопазването Катя Ивкова, посочвайки, че наследява система, която работи в големите градове, но в малките населени места не е така, тъй като се закриват болнични отделения.

"Ваша ще бъде грижата за справедливата здравна система и за достъпа на всеки до здравеопазването така, както изповядва Конституцията", допълни Йотова.

Медицината се развива със стремителна скорост, новите технологии навлизат все повече, изкуственият интелект ще навлиза все повече, но отговорността и решенията ще бъдат ваши, добави президентът Йотова.

"Министерството на здравеопазването е ваш коректен партньор и всички предложения, които имате, ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. Много се надявам на реално и конструктивно партньорство с всички вас", каза на свой ред министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

"Тези 125 години са доказателство, че българските лекари не са само в основата на българското здравеопазване и здравната система, а и на нашето здраве и на усилията за създаването на по-здрава нация", каза министър Ивкова.