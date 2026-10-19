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Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество

Илияна Йотова: За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество
БТА

Медицината се развива със стремителна скорост, посочи Йотова

За да има лекарят авторитет, той трябва да бъде пазен от цялото общество. Сигурността на България зависи и от вашите ръце, каза президентът Илияна Йотова на откриването на церемонията по връчването на приза „Лекар на годината“ и отбелязването на 125 години от създаването на съсловната организация. 

Този ден посвещаваме на вас, лекарите на България, избрали най-човешката, най-отговорната и най-заслужилата професия в живота ни, каза още тя, обръщайки се към гостите. Малко е да кажем, че само един ден ви посвещаваме, защото истината е, че няма човешки живот без вас и това не може да се каже за нито една друга професия. Зная какво означава българският лекар, колко отговорност, съвест, труд и всекидневен ангажимент крият не 8 или 12, а понякога 24 часа. И днес обществото ни се нуждае от светлите примери, имаме голяма нужда да разкажем за вас, за постиженията ви, за високото ниво на медицината в България, за това как всеки ден се срещате с пациентите си, лекувате ги, давате им човешката надежда, каза още Йотова, цитирана от БТА.

Държавният глава се обърна към министъра на здравеопазването Катя Ивкова, посочвайки, че наследява система, която работи в големите градове, но в малките населени места не е така, тъй като се закриват болнични отделения.

"Ваша ще бъде грижата за справедливата здравна система и за достъпа на всеки до здравеопазването така, както изповядва Конституцията", допълни Йотова. 

Медицината се развива със стремителна скорост, новите технологии навлизат все повече, изкуственият интелект ще навлиза все повече, но отговорността и решенията ще бъдат ваши, добави президентът Йотова.

"Министерството на здравеопазването е ваш коректен партньор и всички предложения, които имате, ще бъдат обсъждани открито и прозрачно. Много се надявам на реално и конструктивно партньорство с всички вас", каза на свой ред министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

"Тези 125 години са доказателство, че българските лекари не са само в основата на българското здравеопазване и здравната система, а и на нашето здраве и на усилията за създаването на по-здрава нация", каза министър Ивкова.

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