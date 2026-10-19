Гълъб Донев на церемонията "Лекар на годината": Отговорността за промяна е споделена

Отговорността за промяна е споделена, тя изисква постоянен диалог и сътрудничество между държавата, Българския лекарски съюз (БЛС), университети, лечебни заведения и професионалната общност. Само така можем да търсим и намираме устойчиви решения за здравната система. Това каза в приветствието си вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на откриването на церемонията по връчването на приза „Лекар на годината“ и отбелязване на 125 години от създаването на съсловната организация.

На церемонията в Националния исторически музей присъстват президентът Илияна Йотова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, омбудсманът Велислава Делчева, ръководството на НЗОК, ръководството на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз, лекари, представители на академичната общност, гости.

"Историята на БЛС ни кара да си спомним за някогашните български лекари, но и да мислим за лекарите на бъдещето. Лечението започва със стабилна връзка на доверие между лекар и пациент. Днес медицината се развива със скорост, която преди време беше немислима, новите технологии откриват пътища към ранно разпознаване на заболяванията, по-добри резултати за пациентите, пред съвременния лекар се откриват възможности, за които неговите предшественици са могли само да мечтаят", допълни Донев.

Изкуственият интелект може да обработи огромен обем информация, да осигури прецизност, да предложи терапия, но лекарят ще реши кое е най-добро за пациента му. Ето защо ми се струват прибързани прогнозите, че лекарската професия може да бъде изместена от изкуствен интелект, допълни той.

Разговорът за бъдещето на българското здравеопазване трябва да започне още днес, да говорим за хората в системата на здравеопазването, защото качеството й зависи не само от финансови ресурси и оборудване, а преди всичко от хората, работещи в нея, каза още Донев.