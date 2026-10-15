Д-р Брънзалов за арестите в болница "Св. Георги": БЛС винаги е спазвал последователна политика при такива нарушения

Българският лекарски съюз (БЛС) винаги е спазвал една последователна политика относно такива нарушения. Имаме съответен ред, докато те бъдат доказани. Това заяви пред НОВА председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

Той коментира арестите заради схемата с фиктивни пациенти в Пловдив, както и варианти за предотвратяване на източването на пари от Здравната каса.

"В случая сме обезпокоени от отражението на случая спрямо обществото по този начин, по който се случи. В пловдивската болница „Св. Георги“ работят много доктори", каза д-р Брънзалов, като добави, че за съжаление този случай е бил "така показно демонстриран, сякаш са арестувани наркобарони".

"Контролът трябва да бъде превантивен, а не след 3 години да се намерят едни кашони и да се извършат едни показни арести", посочи той.

По думите му не може за толкова дълъг период никой да не е знаел за случващото се, включително голяма част от пациентите.

Д-р Брънзалов посочи, че се руши доверието на пациентите към системата и добави, че 34 хиляди лекари в България се трудят.

"Аз съм част от това лекарско съсловие и съм тук, за да защитавам тях. Трябва да се въведе превантивен контрол, за да не се източва Здравната каса", каза още той.