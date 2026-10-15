Новини
Търси
Подкаст
Общество

Д-р Брънзалов за арестите в болница "Св. Георги": БЛС винаги е спазвал последователна политика при такива нарушения

Д-р Брънзалов за арестите в болница "Св. Георги": БЛС винаги е спазвал последователна политика при такива нарушения

Контролът трябва да бъде превантивен, посочи председателят на БЛС

Българският лекарски съюз (БЛС) винаги е спазвал една последователна политика относно такива нарушения. Имаме съответен ред, докато те бъдат доказани. Това заяви пред НОВА председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

Той коментира арестите заради схемата с фиктивни пациенти в Пловдив, както и варианти за предотвратяване на източването на пари от Здравната каса.

"В случая сме обезпокоени от отражението на случая спрямо обществото по този начин, по който се случи. В пловдивската болница „Св. Георги“ работят много доктори", каза д-р Брънзалов, като добави, че за съжаление този случай е бил "така показно демонстриран, сякаш са арестувани наркобарони". 

"Контролът трябва да бъде превантивен, а не след 3 години да се намерят едни кашони и да се извършат едни показни арести", посочи той.

По думите му не може за толкова дълъг период никой да не е знаел за случващото се, включително голяма част от пациентите. 

Д-р Брънзалов посочи, че се руши доверието на пациентите към системата и добави, че 34 хиляди лекари в България се трудят.

"Аз съм част от това лекарско съсловие и съм тук, за да защитавам тях. Трябва да се въведе превантивен контрол, за да не се източва Здравната каса", каза още той.

 

Още по темата

Николай Брънзалов: Всяка промяна в здравната система трябва да бъде разбрана от обществото

Николай Брънзалов: Всяка промяна в здравната система трябва да бъде разбрана от обществото

Д-р Брънзалов: Лекар получава 5,11 евро за поставяне на задължителна ваксина

Д-р Брънзалов: Лекар получава 5,11 евро за поставяне на задължителна ваксина

Д-р Брънзалов: Парите за здраве в България са недостатъчни

Д-р Брънзалов: Парите за здраве в България са недостатъчни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Водещи

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

  • Преди 9 минути
Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

  • Преди 11 минути
Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

  • Преди 30 минути
Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

  • Преди 43 минути
Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

  • Преди 47 минути
Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

  • Преди 2 часа