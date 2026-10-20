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Йотова връчва националния флаг на 35-ата Българска антарктическа експедиция

Йотова връчва националния флаг на 35-ата Българска антарктическа експедиция
БТА

Знамето ще бъде прието от проф. Христо Пимпирев, а българските полярници се подготвят за нови научни, социални и художествени проекти на Ледения континент

Президентът Илияна Йотова ще връчи днес националния флаг на 35-ата Българска антарктическа експедиция. Церемонията ще се състои от 11:00 часа в Гербовата зала на президентската институция, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Българското знаме ще бъде прието от ръководителя на експедицията проф. Христо Пимпирев, който от десетилетия е сред основните двигатели на българската научноизследователска дейност в Антарктида.

От президентството припомнят, че 34-тата Българска антарктическа експедиция през сезон 2025–2026 година е била сред най-успешните в историята на страната ни на Ледения континент.

В българската база "Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън са били осигурени условия за осъществяването на 35 български и международни научни проекта. Сред важните постижения е и въвеждането в експлоатация на модерен лабораторен блок, който разширява възможностите за изследователска дейност.

Предстоящата 35-а експедиция ще включва научни, социални и художествени проекти, представени по време на подготвителен тренировъчен лагер в Ахелой.

Българската антарктическа програма продължава да развива международното научно сътрудничество и изследванията на Ледения континент, като новата експедиция ще надгради постигнатото през предходния сезон.

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