Проф. Георги Рачев: Бурята "Адам" идва към България, очакват се сериозни валежи

Бурята "Адам", която предизвика изключително обилни валежи в Испания, се насочва към Балканите и ще достигне България в нощта на четвъртък срещу петък. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в предаването "Тази сутрин" по bTV.

"В района на Испания паднаха феноменални валежи. Бурята "Адам", която предизвика тези валежи, в момента е над Лазурния бряг и също се очакват катастрофални валежи от порядъка над 100, дори на места над 120 л/кв. м", обясни климатологът.

По думите му атмосферното смущение ще достигне страната ни под друго име, като се очакват значителни количества дъжд, особено в Западна България.

"Адам", само че с друго име, ще дойде в България четвъртък срещу петък и се очакват сериозни валежи, особено в Западна България", предупреди Рачев.

Преди влошаването на времето обаче предстои затопляне. В сряда температурите на Балканите ще достигнат около 24 градуса, като и в България се очакват необичайно високи за сезона стойности.

Най-съществените валежи се прогнозират за четвъртък и петък. В неделя, 25 октомври, когато ще се проведат президентските избори, времето отново се очаква да бъде топло.

Проф. Рачев коментира и кога може да се наложи пускането на парното.

"Чак към края на месеца ще се създадат условия за евентуално пускане на централното отопление", посочи той.

Според климатолога продължават да се потвърждават и дългосрочните прогнози за по-топла от обичайното зима.