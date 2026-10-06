Проф. Георги Рачев: До петък ни очаква топло време, след това идва захлаждане и дъжд

До петък времето ще остане необичайно топло и приятно за началото на октомври, след което се очаква по-продължителен период на захлаждане с валежи. Това прогнозира синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му въздухът в момента е чист, а топлото време ще се задържи до края на работната седмица. От събота обаче се очакват по-ниски температури, по-висока влажност и валежи.

"До петък ни очаква изключително приятно и топло време за началото на октомври. Въпреки че сме в дълбока есен, дневните температури в София ще достигат комфортните 24–25 градуса - истински бонус, който няма как да не ни радва", каза той.

Климатологът отбеляза значителната разлика между температурите в България и тези в централните части на Европа. Там максималните стойности ще бъдат около 10-13 градуса, докато у нас ще достигат 24 градуса, а на места могат да се повишат до 28 градуса.

Рачев не изключи температурите на места да достигнат и 30 градуса.

Захлаждането ще започне с пренос на по-студен въздух от петък. Промяната ще бъде съпроводена с увеличаване на облачността и валежи.

"В петъкще бъде добре, топличко и хубаво, привечер вече ще се увеличи облачността и ще завали", каза професорът.

По думите му от събота ще започне по-дълъг период на по-хладно време. Температурите ще се понижат, а валежите се очаква да бъдат по-съществени, като промяната ще бъде част от по-влажен период.

Времето във вторник

Във вторник сутрешните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета отново ще има условия за слана, като температурите там могат да паднат до минус 2 градуса.

По Черноморието минималните температури ще бъдат около 12-13 градуса, а в София - около 1 градус.

През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над източната половина на страната. Вятърът ще бъде слаб.

Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, а в София се очакват около 23 градуса.